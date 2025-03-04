Apara Piyasalar Yuan'ın Trump'ın yeni tarifelerine karşı dayanıklı olduğu öngörüldü
Giriş Tarihi: 4.03.2025 08:56 Son Güncelleme: 4.03.2025 08:56

Yuan'ın Trump'ın yeni tarifelerine karşı dayanıklı olduğu öngörüldü

Yuan’ın Trump’ın yeni tarifelerine karşı dayanıklı olduğu öngörüldü

Mizuho Securities Asia Döviz Piyasaları Direktörü Ken Cheung, Yuan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den yapılan ithalatlara uyguladığı tarifelere karşı dayanıklı göründüğünü açıkladı.

Mizuho Securities Asia Döviz Piyasaları Direktörü Ken Cheung, tarifelerin doların zayıflamasına neden olabileceğine işaret etti. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini %20'ye çıkaran bir kararname imzaladığını duyurdu.

Cheung, yatırımcıların son zamanlarda zayıf ABD verilerini gördükten sonra ABD'nin ekonomik istisnacılığına şüpheyle yaklaşmaya başladığını ve Trump yönetiminin evrensel tarifeler uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Cheung, "Trump'ın ikinci döneminin ilk üç ayında böylesine büyük ölçekli bir ticaret savaşı, ABD tedarik zincirinde ve yatırım planlarında aksaklıklara neden olabilir ve bu da Trump'ın tarife politikalarının büyüklüğünü sınırlamaya başlayabilir." dedi.

USD/CNY şu sıralarda %0,1 düşüşle 7,2789 seviyesinden işlem görüyor.

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Yuan'ın Trump'ın yeni tarifelerine karşı dayanıklı olduğu öngörüldü
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