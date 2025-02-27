Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü

Ons altın bu sabah 2890,95 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,8 kayıpla 2893 dolardan işlem görüyor. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi toparlanarak getirisi olmayan altının cazibesini azalttı.

Analistler ons altın için destek seviyesini 2887 dolar olarak veriyorlar ve buranın kırılmasının fiyatı 2867 dolara kadar çekebileceğini vurguluyorlar. Yukarıda dirençler 2919 ve 2931 dolar.

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, "Dolar ve ABD Hazine tahvillerindeki hafif toparlanmanın bu seansta altını biraz baskıladığı görülüyor" dedi ve altın için genel yükseliş trendinin genel olarak bozulmadığını sözlerine ekledi.

Günün ilerleyen saatlerinde birkaç Fed yetkilisinin konuşması ve merkez bankasının bu yılki politika gevşemesi hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Piyasalar bundan sonra Fed'in faiz patikasına ilişkin daha fazla teyit için Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine bakacak.

PCE aylık endeks için beklenti Aralık 2024'e göre değişmeyerek %0,3 olması yönünde, çekirdek rakamın Aralık ayındaki %0,2'den %0,3'e yükseldiği görülüyor.

Spivak, "Geçen haftaki kötü ABD PMI verilerinin ardından piyasalar şu anda büyüme endişelerine duyarlı ve yakın vadede Fed faiz indirimlerine işaret eden beklenenden daha güçlü PCE sonuçları altına zarar verebilir" dedi.

Yatırımcılar şu anda Fed'in Aral��k ayına kadar 58 baz puanlık faiz indirimi yapacağını düşünüyor.

Külçe altın siyasi risklere ve enflasyona karşı bir güvence olarak görülüyor, ancak yüksek faiz oranları getirisi olmayan varlığın cazibesini azaltıyor.

Spot gümüş %0,4 düşüşle ons başına 31,71$'a gerilerken, platin %0,4 düşüşle 961,57$'a ve paladyum %0,3 düşüşle 923,93$'a geriledi.