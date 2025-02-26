ABD verileri sonrası Brent petrol yatay seyretti

Dün 74,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,02 yükselerek 72,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,01 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stokların beklenenin aksine azaldığını gösteren verilerin etkisiyle yatay bir seyir izledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 640 bin varil düştüğünü bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin aksine görülen azalış, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verilerini gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere ilişkin yaptığı değerlendirmeler de fiyatları destekledi.

Söz konusu toplantıda Kanada ve Meksika'ya yönelik ertelenen tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine Trump'ın "Tarifeler zamanında, planlandığı gibi ilerliyor." yanıtını vermesi, piyasa oyuncularının küresel petrol arzında sorun yaşanacağına yönelik beklentilerini güçlendirdi

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiş, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) ilerleyen dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ABD'de tüketici güven verilerinin bu ay beklentilerin altında gerçekleşmesi ve enflasyonun hızlandığı endişelerinin artmasıyla, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziran ayında yeniden başlayabileceğini düşünüyor.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,12 doların direnç, 70,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.