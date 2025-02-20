Apara Piyasalar Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:41 Son Güncelleme: 20.02.2025 09:41

Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı

Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı

Morgan Stanley stratejistleri, MSCI Çin için yıl sonu hedefini yüzde 22 artırdı.

Morgan Stanley stratejistleri, ülkenin yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin teşvik ettiği daha sürdürülebilir bir ralli öngörüsünde Wall Street'teki benzerlerini takip ederek Çin hisse senetlerine ilişkin düşüş görüşlerini sonlandırdı.

Laura Wang ve meslektaşları şimdi varlık sınıfında eşit ağırlıkta olmayı öneriyor ve MSCI Çin Endeksi'nin 2025 sonunda 77'ye ulaşmasını bekliyor. Bu, daha önceki hedefinden %22 daha yüksek ve Çarşamba günkü kapanışa göre %4'lük bir artışa işaret ediyor.

Stratejistler, "Çin'in hisse senedi piyasasında, özellikle de offshore alanında nihayet yapısal bir rejim değişikliği yaşanıyor. Bu durum, MSCI Çin'in performansındaki son iyileşmenin sürdürülebileceği konusunda bizi geçtiğimiz Eylül ayındaki ralli sırasında olduğumuzdan daha fazla ikna ediyor" dedi.

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Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı
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