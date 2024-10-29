Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 522,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.630 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 8.307 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 35.222 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer artışıyla 7.600 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 11.881 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takviminin öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İspanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler yarın Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerden alınan sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayına ilişkin GfK tüketici güven endeks eksi 18,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi takip edilecek.