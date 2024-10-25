Apara Piyasalar Rusya'dan değerli metaller borsası için hamle
Giriş Tarihi: 25.10.2024 08:45 Son Güncelleme: 25.10.2024 08:45

Rusya'dan değerli metaller borsası için hamle

Rusya’dan değerli metaller borsası için hamle

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın değerli metaller borsası oluşturmak için BRICS üyeleri ile görüştüğünü açıkladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın adil fiyatlandırma ve ticari büyümeyi sağlamak amacıyla uluslararası bir değerli metaller borsası oluşturmak için diğer BRICS üyeleriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Siluanov, "Mekanizma, metaller için fiyat göstergeleri, külçe üretimi ve ticareti için standartlar ve BRICS içinde piyasa katılımcılarının akreditasyonu, takas ve denetim için araçlar oluşturulmasını içerecek" dedi.

BRICS değerli metaller borsası, Londra Metal Borsası gibi Batılı ticaret platformlarına rakip olacak ve ticareti Batı'nın BRICS üyeleri Rusya ve İran'a uyguladığı yaptırımlardan koruyacak.

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Rusya'dan değerli metaller borsası için hamle
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