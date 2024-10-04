ABD istihdam verisi öncesi ons altın yükseldi

Ons altın bu sabah %0,33 artışla 2.664,81 dolar oldu. Fiyat, bu hafta 0,24 yükseldi. Mumbai'deki Kedia Commodities'in direktörü Ajay Kedia, özellikle İsrail ve İran'la ilgili jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğini ve bu riskler azalmadıkça fiyatların rekor seviyelere yakın kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden, ABD'nin Tahran'ın İsrail'e füze saldırısına misilleme olarak İran'ın petrol tesislerini vurmayı tartıştığını söylerken, İsrail ordusu Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'a karşı savaşında Beyrut'u yeni hava saldırılarıyla vurdu.

ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 1530'da açıklanacak. Tarım dışı istindamın Eylül'de 150 bin arttığı tahmin ediliyor.

New York Fed Başkanı John Williams ve Chicago Fed Başkanı Austan'ın da günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapmasları planlanıyor.

Kedia, tarım dışı istihdam raporunun güçlü gelmesi halinde bunun dolar için olumlu olacağını ve altın fiyatlarının bir miktar kar realizasyonu ile karşı karşıya kalacağını vurguladı.