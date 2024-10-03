Goldman Sachs’tan S&P 500 endişesi

Goldman Sachs Group Inc'den Scott Rubner, Ekim ayının sonlarına kadar çalkantılı geçen birkaç haftanın ardından, ABD hisse senetlerinin muhtemelen S&P 500 Endeksi'ni 6.000 seviyesini aşabilecek bir yılsonu rallisine doğru ilerlediğini söyledi.

Bankanın küresel piyasalar genel müdürü ve taktik uzmanı Rubner, "28 Ekim'de başlayacak bir yılsonu rallisi için ABD hisse senetlerinde yükselişe geçiyorum ve 6.000 hedefimin çok düşük olduğundan endişeliyim" dedi.

Rubner, piyasadaki mevsimsel rüzgarların bu çağrının önemli bir dayanağı olduğunu söyledi. Hesaplamalarına göre, 1928'e kadar uzanan veriler S&P 500'ün 27 Ekim'den yılsonuna kadar ortalama %4 yükselme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bunun da ötesinde, hisse senetleri ABD başkanlık seçimlerinden sonra, yatırımcıların oylamayla ilgili risklerin azalmasının ardından nakitten çıkıp hisse senetlerine dönmesiyle yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Bankanın taktik uzmanı Rubner'in yılsonu hedefi, Goldman Sachs'ın baş ABD hisse senedi stratejisti David Kostin'in 5.600 tahmininden farklı.

Rubner ayrıca, önümüzdeki birkaç hafta boyunca kendisini düşüş eğiliminde tutan dalgalı bir sürecin ardından, muhtemelen bu ayın ilerleyen günlerinde azalacak olan bir dizi başka ters rüzgara da işaret etti.