Çin istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor

Çin hisse senedi piyasası için en az 800 milyar yuan büyüklüğünde ilk likidite desteğini serbest bırakacak. Çin Merkez Bankası Başkan Pan Gongsheng, Banka'nın menkul kıymet firmaları, fonlar ve sigorta şirketlerinin hisse senedi satın almak için merkez bankasından likidite kullanmalarına olanak tanıyan bir takas tesisi kuracağını söyledi. Ayrıca borsada işlem gören şirketler ve büyük hissedarların hisselerini geri almaları ve varlıklarını artırmaları için özel bir yeniden borç verme tesisi kurma planı da var.

Pekin'in borsaya likidite desteği 500 milyar yuanlık bir takas tesisi ve 300 milyar yuanlık bir yeniden borç verme tesisi şeklinde olacak.

Pan, yetkililerin aşamalı olarak 500 milyar yuan daha ekleyebileceğini söyledi.