Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor

Fed'in güçlü bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini satın alarak yükselen ve beklentinin gerçekleşmesi sonrası 2600 dolar seviyesini test eden ons altın, kar realizasyonlarının karşılanmasının ardından rekor seviyelere yakın işlem görmeyi sürdürüyor.

BMI, "Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda zayıf ABD doları ve düşük tahvil getirilerinin yanı sıra jeopolitik gerginliklerin arttığı bir ortamda iyi bir şekilde desteklenmesi bekleniyor" dedi.

Ons altın bu sabah 2594,13 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 2592,66 dolar seviyesinde.

Analistler ons altın için kısa vadede hedefi 2606-2019 dolar bandı olarak işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 2636-2654 dolara doğru bir hareket bekleniyor.

Ons altın için destek noktaları ise 2585 ve 2570 dolar.