Kripto paralar tepetaklak

Kripto paralar haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilendi. Bu durum Bitcoin'i yüzde 10'dan fazla düşürdü ve ikinci sıradaki Ether'i 2021'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

KRİPTO PARALAR SERT DÜŞTÜ

Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin sabah saatlerinde günlük yüzde 10.6'lık düşüşle 54 bin 280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralara bakıldığında Binance Coin günlük yüzde 15.6, Solana yüzde 11.2, Ripple yüzde 14.3, Toncin yüzde 10.6, Dogecoin yüzde 15.2, Cardano (ADA) ise yüzde 14.5 geriledi.

Gerilemeler, küresel hisse senedi satışlarının yoğunlaşmasıyla birlikte geldi ve bu da ekonomik görünümle ilgili endişeleri yansıtıyor. Orta Doğu'da jeopolitik gerginlik artıyor ve yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.