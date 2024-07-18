ABD doları kur sepeti karşısında zayıf seyrini sürdürüyor

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı kazanma ihtimalinin yarattığı destek azalırken, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığına çevirmesiyle dün döviz sepeti karşısında 17 haftanın en düşük seviyesini gören dolar zayıf seyrini sürdürüyor.

Swissquote Bank'ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, "Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair tam bir inanç, negatif dolar görünümünü destekliyor. DXY dolar endeksi temel destek seviyelerinin altına düştü ve şimdi daha da zayıflama potansiyeline sahip" dedi.

DXY en son 103,80 seviyesinde sabit kaldı ve Çarşamba günü 103,650 seviyesini gördü.