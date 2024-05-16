CME spot bitcoin ticareti başlatmayı planlıyor

Dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan CME Group, Wall Street para yöneticileri arasında kripto para sektörüne maruz kalmak için bu yıl artan talepten yararlanmayı amaçlayarak bitcoin ticaretini başlatmayı planlıyor.

Financial Times'ın görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan üç kişiye dayandırdığı haberine göre, Chicago merkezli grup, kripto para birimini düzenlenmiş bir pazarda alıp satmak isteyen tüccarlarla görüşmeler yapıyor. Bu çerçevede İsviçre merkezli piyasa için piyasa katılımcıları ile görüşmelerde bulundu.