Apara Piyasalar İslam Memiş'in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu
Giriş Tarihi: 4.4.2024 17:25 Son Güncelleme: 4.4.2024 17:39

İslam Memiş'in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu

İslam Memiş’in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu

Dolar kuru ve ONS ile dalgalanan gram altın yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yatırımcıların radarına girdi. Son dönemde daha çok ONS rüzgarıyla yön bulan altın gram fiyatı için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Almalı mı satmalı mı, alım fırsatı veren seviyeler neler? 2024 yıl sonu altın tahmini ne oldu' sorularını yanıtladı.

ZEHRA KOÇ - APARA.COM.TR

Altın fiyatları tarafında şubat ayının ortasında güçlenen bir yükseliş trendi var. 2024 yılında Fed'in faiz indirimine gidecek olması ons altın fiyatını yukarı yönlü destekledi. Ons altın 2300 doları görerek zirvesini tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumunu rakam vererek duyurdu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 2300 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırması sonrası dikkat çeken altın yorumlarında bulunarak 2024 yılı için tahminlerini açıkladı.

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Yılın ilk çeyreğinde altın fiyatları yükseliş seyrini korudu. Tabi ki bu yükselişlerde ons altın ve gram altın tarafında merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gerilimler etkili oldu.

ONS ALTIN 2300 DOLAR İLE REKOR KIRDI

Hem ons altın hem gram altın her ay yeni bir rekora imza atarak ilk çeyreğini tamamladı. Bugün tarihi zirve olarak adlandırdığımız ama önümüzdeki aylarda yeni zirvelerini test edecek olan ons altın var karşımızda. 2300 dolar rekor seviyesine kadar yükseldi.

2350 dolar seviyesi bu yıl beklentimizdi zaten. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. 2350 dolar seviyesi kırılırsa yukarıda 2500 dolar seviyesi var. 2500 dolar seviyesi bu yıl görülebilir. Dolayısıyla altın fiyatları tarafındaki yükseliş eğiliminin süreceğini söyleyebilirim.



GRAM ALTIN TARAFINDA ONS RÜZGARI ESTİ

İçeride gram altın hem dolardan hem ons tarafından destek görmeye devam ediyor. Geçen ay gram altın 2548 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

"2350-2400 TL ARALIĞI ALIM FIRSATI"

Bugün 2410 TL. Yani bir gerileme yaşandı. Çünkü dolar kuru gerilediği için gram altın geriledi. Kısa vadede dolar tarafında nisan ayında daha sakin bir piyasa bekliyorum. Bu nedenle altın için her düşüş bir alım fırsatı.

Özellikle nisan ayında 2350-2400 TL aralığı önemli. Bu bant aralığı bir alım fırsatı. Mayıs ayı itibariyle tekrar bir yükseliş trendinde olacak bir altın piyasası bizi bekliyor.

2024 YIL SONU HEDEFİ 3000 TL

Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Bu yıl hedefimiz 3000 TL devamında da 3500 TL seviyesi öngörümü hala koruyorum. Kısa vadede bir baskılanma söz konusu. Nisan ayında alım fırsatı sürecidir. Altın satılmaz altın alınır. Altın fiyatlarının gidecek daha yolu var."

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İslam Memiş'in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu
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