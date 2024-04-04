İslam Memiş’in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Yılın ilk çeyreğinde altın fiyatları yükseliş seyrini korudu. Tabi ki bu yükselişlerde ons altın ve gram altın tarafında merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gerilimler etkili oldu.

ONS ALTIN 2300 DOLAR İLE REKOR KIRDI

Hem ons altın hem gram altın her ay yeni bir rekora imza atarak ilk çeyreğini tamamladı. Bugün tarihi zirve olarak adlandırdığımız ama önümüzdeki aylarda yeni zirvelerini test edecek olan ons altın var karşımızda. 2300 dolar rekor seviyesine kadar yükseldi.

2350 dolar seviyesi bu yıl beklentimizdi zaten. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. 2350 dolar seviyesi kırılırsa yukarıda 2500 dolar seviyesi var. 2500 dolar seviyesi bu yıl görülebilir. Dolayısıyla altın fiyatları tarafındaki yükseliş eğiliminin süreceğini söyleyebilirim.