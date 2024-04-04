İslam Memiş’in 2024 yıl sonu altın tahmini belli oldu

ZEHRA KOÇ - APARA.COM.TR
Altın fiyatları tarafında şubat ayının ortasında güçlenen bir yükseliş trendi var. 2024 yılında Fed'in faiz indirimine gidecek olması ons altın fiyatını yukarı yönlü destekledi. Ons altın 2300 doları görerek zirvesini tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumunu rakam vererek duyurdu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 2300 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırması sonrası dikkat çeken altın yorumlarında bulunarak 2024 yılı için tahminlerini açıkladı.
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
"Yılın ilk çeyreğinde altın fiyatları yükseliş seyrini korudu. Tabi ki bu yükselişlerde ons altın ve gram altın tarafında merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik gerilimler etkili oldu.
ONS ALTIN 2300 DOLAR İLE REKOR KIRDI
Hem ons altın hem gram altın her ay yeni bir rekora imza atarak ilk çeyreğini tamamladı. Bugün tarihi zirve olarak adlandırdığımız ama önümüzdeki aylarda yeni zirvelerini test edecek olan ons altın var karşımızda. 2300 dolar rekor seviyesine kadar yükseldi.
2350 dolar seviyesi bu yıl beklentimizdi zaten. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. 2350 dolar seviyesi kırılırsa yukarıda 2500 dolar seviyesi var. 2500 dolar seviyesi bu yıl görülebilir. Dolayısıyla altın fiyatları tarafındaki yükseliş eğiliminin süreceğini söyleyebilirim.
GRAM ALTIN TARAFINDA ONS RÜZGARI ESTİ
İçeride gram altın hem dolardan hem ons tarafından destek görmeye devam ediyor. Geçen ay gram altın 2548 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
"2350-2400 TL ARALIĞI ALIM FIRSATI"
Bugün 2410 TL. Yani bir gerileme yaşandı. Çünkü dolar kuru gerilediği için gram altın geriledi. Kısa vadede dolar tarafında nisan ayında daha sakin bir piyasa bekliyorum. Bu nedenle altın için her düşüş bir alım fırsatı.
Özellikle nisan ayında 2350-2400 TL aralığı önemli. Bu bant aralığı bir alım fırsatı. Mayıs ayı itibariyle tekrar bir yükseliş trendinde olacak bir altın piyasası bizi bekliyor.
2024 YIL SONU HEDEFİ 3000 TL
Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Bu yıl hedefimiz 3000 TL devamında da 3500 TL seviyesi öngörümü hala koruyorum. Kısa vadede bir baskılanma söz konusu. Nisan ayında alım fırsatı sürecidir. Altın satılmaz altın alınır. Altın fiyatlarının gidecek daha yolu var."