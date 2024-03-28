BlackRock CEO’su Fink: Ether ETF’leri mümkün

BlackRock CEO'su Larry Fink, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto para birimini bir menkul kıymet olarak belirlese bile bir ether ETF'sinin hala mümkün olacağını söyledi.

Fox Business'a konuşan Fink, bu yılın başlarında tanıtılan bitcoin borsa yatırım fonu aracılığıyla kriptoda dalgalar yaratan BlackRock'ın, kripto bir menkul kıymet ise Ethereum'un eterini tutan bir ETF'yi listeleyip listeleyemeyeceği sorusuna, "Sanırım öyle" yanıtını verdi.

Aralarında BlackRock'ın da bulunduğu sekiz potansiyel ihraççı, spot Ether borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürmek için SEC'e başvuruda bulundu. Düzenleyici kurumun nihai kararını Mayıs ayında vermesi beklenirken, sektör uzmanları SEC'in eterin doğasını nasıl bulduğuna bakılmaksızın başvuruların onaylanmayacağını öngörüyor.