FTX ABD’ye yapması gereken ödemeyi düşürmeye çalışıyor

Kripto borsası FTX, iflasında ABD hükümetinin taleplerini 3-5 milyar dolara kadar indirmek için yeniden müzakere etmeyi bekliyor. FTX, 9,2 milyar doları müşteri talepleri ve 17 milyar doları ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve İç Gelir Servisi tarafından ileri sürülen talepler olmak üzere 31,4 milyar dolarlık meşru talepleri ödemek için 13,7 milyar dolarlık varlığa sahip olacağını tahmin ediyor.

FTX Ocak ayında müşterilerine "tam olarak" ödeme yapmayı beklediğini söyledi, ancak bu açıklama önemli bir uyarı ile geldi: Müşteri taleplerini Kasım 2022'deki kripto fiyatına göre değerlendirecek ve müşteriler o tarihten bu yana kripto fiyatlarındaki önemli bir artıştan hiçbir fayda görmeyecek. Ray, birçok FTX müşterisinin FTX'in önerdiği geri ödemeden "son derece mutsuz" olduğunu yazdı.

FTX'in önerdiği iflas geri ödemesi, ABD hükümeti tarafından ileri sürülen 17 milyar dolarlık talepler konusunda devam eden müzakereler de dahil olmak üzere hala önemli engellerle karşı karşıya.