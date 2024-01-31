Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken altın yorumu

2023 yılında altın talebinin (OTC hariç) 4.448 ton ile çok güçlü geçen 2022 yılının yüzde 5 altında kaldığını belirten WGC, önemli OTC ve stok akışları (398 ton) dahil edildiğinde, 2023'teki toplam altın talebinin 4.899 ton ile kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

"2023'te Merkez bankası alımları baş döndürücü bir hızla devam etti. Yıllık 1.037 tonluk net alımlar, 2022 rekorunu neredeyse kırarak 45 tonun altında kaldı" değerlendirmesini yapan WGC, küresel altın ETF'lerinin ise 244 ton kaybederek üst üste üçüncü kez yıllık çıkışı yaşadıklarını vurguladı. WGC, çıkışların hızının yıl sonuna doğru belirgin bir şekilde yavaşladığını ancak Ekim ayındaki büyük çıkışların 4. çeyrek tablosuna hakim olduklarını da belirtti.

Önemli Batı ve Doğu pazarlarındaki farklı eğilimlerin birbirini dengelemesiyle yıllık külçe ve madeni para yatırımlarında hafif bir daralma (yıllık -%3) görüldüğünü anlatan WGC, yıllık mücevherat tüketiminini 2.093 tonda sabit kaldığına işaret etti. WGC, Çin'in toparlanmasının güçlü küresel toplamı desteklediğini ifade etti.

WGC, elektronik sektöründeki 4. çeyrek toparlanmasına rağmen, teknolojide kullanılan yıllık altın hacmi veri serimizde ilk kez 300 tonun altına düştüğünü de vurguladı.

4. çeyrekteki 1.150 tonluk altın talebi (OTC ve stok akışları hariç) beş yıllık ortalamanın yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Ancak bu rakam, 2022 4. çeyrekteki 1.303 tonluk rekor çeyrekle kıyaslandığında y��llık bazda yüzde 12 daha zayıf kaldı.

Yıllık maden üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3.644 tona yükseldi, ancak 2018 rekorunun gerisinde kaldı. Yılın tamamında geri dönüşüm, yüksek altın fiyatlarına yanıt vererek 1.237 tona yükseldi (yıllık +%9). Sonuç olarak toplam altın arzı yıllık bazda %3 arttı.