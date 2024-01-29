ABD’nin LNG arzı endişeleri etki etti: AB’de doğal gaz fiyatı arttı

Avrupa'da toptan gaz fiyatları, ABD'nin LNG arzınailişkin endişeler nedeniyle yükseldi.

Hollanda TTF'de Şubat teslimi gaz fiyatı 0,62 euro artışla 28,70 euro/MWh oldu. Mart teslimi gaz fiyatı da yüzde 4,14 artışla 28,95 euro.

ANZ bankası kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, gaz fiyatlarının ABD gaz ihracatındaki aksaklıkların ardından geçen haftanın sonlarında toparlanmaya başladığını söyledi.

Freeport LNG ihracat terminalinin üç hattından biri bakım için geçici olarak kapatılacak. Bu arada Beyaz Saray, iklim değişikliği, ekonomi ve ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini analiz etmek için LNG ihracat projelerinin onaylarını durdurydu.

Hynes, "Avrupa Rus gazından uzaklaştığından beri ABD doğal ikame olarak görülüyor. Ancak onay süreci çok uzarsa buttf durum tehdit altına girebilir" dedi ve 17 projenin ABD'den izin almaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa'nın gaz depolarının %72'si dolu. Almanya'da doluluk oranı yüzde 76, Fransa'da yüzde 61,65 ve İtalya'da 67,57 seviyesinde.