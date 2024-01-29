Apara Piyasalar AB gaz fiyatları yükseliyor
Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:48 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:50

AB gaz fiyatları yükseliyor

AB gaz fiyatları yükseliyor

Avrupa doğal gaz fiyatları bugün yukarı yönlü hareket ediyor. Ancak fiyatlardaki kazanımlar, daha ılıman hava koşullarına dair öngörüler ve kalan kış talebini rahatça karşılayabilecek yeterli depolama seviyeleri ile sınırlı kaldı.

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Şubat vadeli doğal gaz kontratı en son ICE Endex'te 0,77 EUR artışla 28,85 EUR/MWh seviyesinden işlem görürken, İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ICE Futures'ta 2,27 p artışla 71,62 p/th seviyesinden satış yaptı.

Northern Gas and Power analistleri bir notta, "Sıcak hava, durgun talep ve sağlıklı arz durumuyla birlikte tablo önceki haftalarla hemen hemen aynı kalıyor" yorumunu yapıyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tahminlerine göre, Avrupa genelinde sıcaklıklar bu hafta ve gelecek hafta ortalamanın 6 °C üzerine kadar çıkabilir.

Avrupa Gaz Altyapısı'ndan (GIE) alınan veriler, Avrupa gaz depolama sahalarının en son %72 dolulukta kaydedildiğini gösteriyor.

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AB gaz fiyatları yükseliyor
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