ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 499 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 82,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.