Kızıldeniz rotasını terk eden tahıl gemisi sayısı artıyor

Kpler'in verilerine göre Kızıldeniz'de gemilere yapılan saldırıların ardından bu hafta tahıl taşıyan daha fazla gemi Süveyş Kanalı'ndan Ümit Burnu çevresindeki seferlere yönlendirildi.

Kpler'in baş analisti Ishan Bhanu, "Bu hafta 16 geminin daha yönlendirildiği teyit edildi ve geçen hafta 3,0 milyon ton olan toplam tahıl yükü 3,9 milyon tona yükseldi" dedi.

Bhanu, "Yönü değiştirilen gemilerin birçoğu ABD tahıl yükü taşıyor ve bu yük konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. ABD Körfezi'nden Çin'e doğru yola çıkan bir gemi aslında Süveyş Kanalı'nı güneye doğru geçtikten sonra 11 gün boyunca Süveyş'in güneyinde durdu ve tekrar kuzeye yönelip kanalı kuzeye doğru geçtikten sonra Cebelitarık'tan geçti."

Ancak Bhanu, önemli sayıda tahıl gemisinin hala Kızıldeniz'de seyrettiğini söyledi.

Ocak ayında yaklaşık 2,4 milyon ton tahılın Süveyş Kanalı'ndan geçeceğini tahmin ediyor.