Gözler OPEC+’nın vereceği kararlara çevrildi

OPEC+ kaynakları, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda Nisan ayı ve sonrası için petrol üretim seviyelerine karar vermesini beklemiyorlar.

1 Şubat'ta yapılacak toplantının üretim politikası konusunda karar almak için çok erken olacağını savunan kaynaklar, OPEC+'nın muhtemelen önümüzdeki haftalarda karar vereceğini ifade ettiler.

OPEC+ kaynaklarından biri, Komitenin toplantı sırasında esas olarak grubun üretim seviyelerini tartışacağını belirtirken, "Bir sonraki JMMC toplantısında herhangi bir öneri olmayacak" dedi.

Kaynak, OPEC+ gönüllü petrol üretim kesintilerinin bir kısmının Nisan ayına uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın muhtemelen Şubat ayı sonunda alınacağını sözlerine ekledi.