UBS EUR/CHF’nin ilk çeyrek sonunda 0,97 olmasını bekliyor

UBS, 0,95'in hemen altında işlem görmekte olan EUR/CHF'nin ilk çeyrekte 0,95 ila 1,00 aralığında işlem göreceğini tahmin etti ve ilk çeyrek sonu için tahminini 0,97 olarak ortaya koydu. UBS, "ECB'nin düşen enflasyona sadece yavaş bir şekilde tepki vermesi, Avro bölgesinde reel faizlerin yükselmesine neden olarak euroyu desteklemesi muhtemeldir" dedi



Geçen yıl EUR/CHF'deki istikrarlı düşüş SNB politikasının CHF'nin güçlenmesini teşvik etmesinden kaynaklandı, İsviçre'nin değer kazanması ithal enflasyonun düşmesine yardımcı oldu.