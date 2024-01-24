Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Bir süredir enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımların marttan itibaren yerini güvercin hamlelere bırakacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 51 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutacağı fiyatlanmaya başladı.

Sene başından bu yana faiz indirimlerinin martta başlayacağına ilişkin öngörüler, Fed üyelerinin açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle geriledi.

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizliği artırmasına karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesi nedeniyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktardı.

Buna göre, S&P 500 endeksi dün yükselişini üst üste beşinci iş gününe taşırken, kapanış rekorunu da 4.864,60 puana taşıdı.

Dün bilançolarını açıklayan Verizon'un hisseleri yaklaşık yüzde 7, Procter&Gamble'nin de yüzde 4'ün üzerinde artarken, Lockheed Martin yüzde 4'e yakın, Johnson&Johnson yüzde 2 ve General Electric yüzde 1 değer kaybetti.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon artarak beklentileri geride bırakmasının ardından vadeli işlem piyasalarında yüzde 7'ye yakın yükseliş kaydederken, bugün gözler Tesla ile IBM'nin finansal sonuçlarına çevrildi.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak büyüme verileri öncesinde tahvil piyasalarındaki yatay seyir beşinci iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 103'ün üzerinde kalmaya devam ediyor.

Emtia tarafında merkez bankalarının gelecek dönem atacakları adımlara ilişkin fiyatlama çabaları sürerken, altının ons fiyatı 2.025 dolardan alıcı buluyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerden destek bulan petrol fiyatları da 79 dolar üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Merkez bankalarının faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği ihtimali ve Bitcoin spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasının ardından 49 bin dolar seviyesinden başlayan kar satışlarıyla gerileyen Bitcoin, 39 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, ABD'de bu sene gerçekleşecek genel seçimler öncesi ön seçimler devam ederken, New Hampshire eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini, eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı. Analistler, Trump'ın söz konusu zaferle birlikte Cumhuriyetçi partinin Başkan adayı olma yolunda önemli bir avantaj sağladığını bildirdi.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yarın politika faizlerini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ECB'nin ilk faiz indirimine yüzde 66 ihtimalle nisanda başlayabileceğinin öngörüldüğünü ancak söz konusu tahminlerin günden güne hazirana kaydığını aktararak, Lagarde'ın açıklamalarının piyasalardaki fiyatlamaları netleştirebileceğini bildirdi.

ECB'nin sene içinde en fazla 125 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin tahmin edildiğini hatırlatan analistler, bu durumun İngiltere Merkez Bankası (BoE) için 100 baz puan olarak fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, özellikle enflasyon verilerinden alınan hızlanma sinyallerinin politika yapıcıları tedirgin ettiğini belirterek, makroekonomik verilerin de yakından takip edileceğini ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif seyirle başladı.

Asya'da hafta başından bu yana devam eden seyir bugün tersine dönerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Kazuo'nun açıklamaları piyasalarda oynaklığı artırdı.

Ueda, dün enflasyon hedefine ulaşma konusunda önemli yol kat ettiklerini belirtirken, piyasalarda söz konusu açıklamalar "şahin" tutum olarak algılandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un martta yüzde 31, nisanda ise yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Ueda'nın açıklamalarının ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 0,72 seviyesine çıkarken, Nikkei 225 endeksi 35 yılın en yüksek seviyesinden artan satış baskısıyla düşüş eğilimini ikinci güne taşıdı.

Analistler, gelecek dönemde atılacak olası şahin adımların ülkede risk iştahını törpülediğini kaydederek, Japonya'da pay piyasalarının olumsuz haber akışına karşı gelecek dönemde daha duyarlı olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Çin tarafında hükümetin destek paketi açıklayacağı yönündeki beklentiler risk iştahını artırırken, Alibaba Grup Holding'in kurucusu Jack Ma'nın hisse geri alımı yapması da söz konusu eğilimi destekledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek yüzde 0,1 azalışla 30,2335'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2860 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI