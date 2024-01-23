Apara Piyasalar Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:07 Son Güncelleme: 23.1.2024 09:07

Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı.

Banka, Nisan ayında başlayacak mali yıl için çekirdek tüketici fiyatlarındaki büyüme tahminini Ekim ayındaki %2,8'den yüzde %2,4'e düşürdü.

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Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
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