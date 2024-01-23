Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı.

Banka, Nisan ayında başlayacak mali yıl için çekirdek tüketici fiyatlarındaki büyüme tahminini Ekim ayındaki %2,8'den yüzde %2,4'e düşürdü.