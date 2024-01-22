Antimon fiyatlarında Kızıldeniz etkisi: 16 ayın zirvesi

Bataryalarda ve yarı iletkenlerde kullanılan antimon fiyatları, Kızıldeniz rotasındaki kesintiler nedeniyle Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Trader'lar, fiyatları Aralık ayından bu yana 11.350 dolar/tondan %17 artış göstererek bu ay Avrupa spot piyasasında 13.300 dolar/ton civarında olduğunu belirtti.

Avrupalı bir trader, "Kızıldeniz'deki kesinti nedeniyle malzemenin Afrika çevresinde dolaşması gerektiğinden fiyatlar yüksek, bu da fazladan iki hafta sürüyor" dedi.

Analistlere göre Kızıldeniz saldırılarından önce Avrupa ve ABD'deki alıcıların antimon stokları biriktirmediğini, çünkü talebin ve fiyatların nispeten istikrarlı olduğunu kaydetti.

Çin, diğer Asyalı üreticiler arasında Myanmar ve Tacikistan ile birlikte antinom da dahil olmak üzere küçük metallerin önde gelen üreticisi.

ABD Jeoloji Araştırması verilerine göre, 2022 yılında küresel antimon üretiminin 110.000 ton olduğu tahmin ediliyor ve bunun %55'i Çin'den geliyor.