Altın fiyatları ABD verilerine odaklandı

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde bir miktar geriledi. Altın fiyatları yön belirlemek için ABD ekonomisine ilişkin yeni verileri bekliyorlar.

Fed'in Cuma günü açıklayacağı çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük yardımcı olacak. Gelecek hafta FOMC'den çıkacak karar ve Powell'ın vereceği mesajlar da altının kaderini belirleyecek.

Ons altın %0,16 düşüşle 2.025,42 dolara geriledi.

Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD öncü PMI raporunu, Perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH tahminlerini de takip edeceklek.

City Index analisti Matt Simpson, "PCE enflasyonu manşet TÜFE raporundan daha yüksek çıkarsa, USD ayılarının doları güçlendirmek ve altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlamak için korumaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Bu arada, PMI'daki bir yükseliş, Fed'in daha az kesinti yapmasına yönelik durumu güçlendirecek ve beklentileri daha da geriye itecektir" dedi.