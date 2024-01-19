Japonya’da 2023’te çekirdek TÜFE yüzde 3,1 yükseldi

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'da 2023'te yıllık çekirdek TÜFE, önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Buna göre "son 41 yılın en hızlısı" olarak gösterilen söz konusu yıllık TÜFE artış hızı, 1982 yılında kaydedilen artış hızı ile eş değer oldu.

Enflasyon artışının nedenleri arasında ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

Bakanlık açıklamasına göre Japonya'nın Aralık 2023 TÜFE'si ise Aralık 2022'ye göre yüzde 2,3 artış kaydetti.