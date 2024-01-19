Apara Piyasalar Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor
Giriş Tarihi: 19.1.2024 09:07 Son Güncelleme: 19.1.2024 09:08

Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor

Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin döviz hareketlerini dikkatle izlediğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Döviz kurlarının temel değerleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemli" dedi.

Dolar, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını yakında negatif bölgeden çıkaracağına dair piyasa beklentilerinin azalmasıyla bu yıl yen karşısında yaklaşık %5 yükseldi.

Suzuki, hükümetin merkez bankasının negatif faiz oranlarını ne zaman sona erdireceğine dair herhangi bir umudu olup olmadığı sorulduğunda, "BOJ'un hükümetle yakın bir şekilde çalışarak enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için uygun para politikasını yürütmesini umuyoruz" dedi.

BOJ'un önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda ultra gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya Maliye Bakanı: Hükümet döviz hareketlerini dikkatle izliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz