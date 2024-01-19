Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı

Bloomberg News'un haberine göre, Çin'in en büyük aracı kurumu, ülke hisse senetlerinde derinleşen düşüşün ortasında anakara piyasalarında bazı müşterileri için açığa satışı askıya aldı.

Citic Securities Co. bireysel yatırımcılara hisse senedi ödünç vermeyi durdurdu ve düzenleyicilerin sözde pencere rehberliğinin ardından bu haftanın başlarında kurumsal müşteriler için gereklilikleri yükseltti.

Çin hisseleri, 2023'ün ardından bu yıl düşüşlerini genişletti ve Şangay Bileşik Endeksi 2016'dan bu yana bir yıla en kötü başlangıcını yaptı.