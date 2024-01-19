Apara Piyasalar Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı
Giriş Tarihi: 19.1.2024 08:54 Son Güncelleme: 19.1.2024 09:12

Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı

Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı

Çin'in en büyük aracı kurumu Citic Securities bireysel yatırımcılar için açığa satışı yasakladı.

Bloomberg News'un haberine göre, Çin'in en büyük aracı kurumu, ülke hisse senetlerinde derinleşen düşüşün ortasında anakara piyasalarında bazı müşterileri için açığa satışı askıya aldı.

Citic Securities Co. bireysel yatırımcılara hisse senedi ödünç vermeyi durdurdu ve düzenleyicilerin sözde pencere rehberliğinin ardından bu haftanın başlarında kurumsal müşteriler için gereklilikleri yükseltti.

Çin hisseleri, 2023'ün ardından bu yıl düşüşlerini genişletti ve Şangay Bileşik Endeksi 2016'dan bu yana bir yıla en kötü başlangıcını yaptı.

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Çin aracı kurumundan bireysel yatırımcılar için açığa satış yasağı
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