ECB faiz oranının mevcut seviyelerinde tutulması yönündeki öneri kabul edildi

Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarına göre ECB üyeleri, para politikası duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmaya devam ettiği ve bunun da Yönetim Konseyi'ne faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutma ve enflasyon görünümünü, enflasyonun altında yatan dinamikleri ve para politikası aktarımının gücünü değerlendirmek için zaman ayırma fırsatı verdiği konusunda güven ifade ettiler.

Para politikası karar alma ve iletişimine yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan reaksiyon fonksiyonunun üç unsuruna odaklanılan Yönetim Konseyi'nde üyeler, veriye bağlı yaklaşımının yeniden ifade edilmesi önemli vurguladılar.

ECB'den yapılan açıklama şöyle:

"Eurosystem'in bilançosunun büyüklüğünü ve bileşimini etkileyen politikalara dönecek olursak, üyelerin çok büyük bir çoğunluğu Sayın Lane'in bilançonun normalleştirilmesinin ölçülü ve öngörülebilir bir hızda ilerletilmesi önerisini kabul etmiştir.

Bu, salgının para politikası aktarım mekanizması ve Euro bölgesinin görünümü üzerinde yarattığı ciddi risklere karşı koymak için tasarlanmış bir araç olan KEP'in başlangıçtaki hedefleri göz önünde bulundurulduğunda orantılı bir tepki olarak görülmüştür. Salgın ya da en azından acil durum boyutu sona erdiğinden, yeniden yatırımların tam olarak sürdürülmesi artık uygun değildir. Buna ek olarak, piyasalar hâlihazırda sorunsuz bir şekilde işlemekteydi ve bölünme endişeleri sınırlıydı. Bu, özellikle kısmi yeniden yatırımlara geçilmesi gerektiğinde esnek yeniden yatırımlara hala izin verdiği için, tam yeniden yatırımların sona erdirilmesinden kaynaklanan risklerin kontrol altında olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla, Eurosystem bilançosunun normalleştirilmesinde bir başka mantıklı adım olacak olan bu kararı almak için uygun bir zamandı.

Teklif aynı zamanda piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumludur, dolayısıyla piyasa katılımcılarını şaşırtmayacaktır. Ayrıca bu yaklaşım, özellikle KÖİ portföyündeki itfaların 2024'teki diğer bilanço küçülme kaynaklarına kıyasla çok küçük olması nedeniyle yumuşak bir ayarlamaya olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda, yeniden yatırımların başlangıçta planlanandan daha erken sona erdirilmesine yönelik herhangi bir kararın, politika faiz oranlarının seviyesine ilişkin para politikası duruşu kararlarından tamamen ayrılması çok önemli görülmüştür. Bu, faiz oranı kararlarının Yönetim Konseyi'nin para politikasının ana aracı olduğunu vurgulamanın önemli olduğu anlamına geliyordu.

Bazı üyeler tam yeniden yatırımların önerilenden daha erken sona erdirilmesini tercih ederek azaltımın daha erken başlayabileceğini ve daha kademeli olabileceğini öne sürerken, diğer üyeler tam yeniden yatırımların 2024 sonuna kadar devam etmesi gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda, yeniden yatırımların birkaç çeyrek önce veya sonra azaltılmaya başlanması veya sonlandırılması arasındaki farkın orantılılık değerlendirmesini etkilemeyeceği savunulmuştur.

Üyeler, Bay Lane'in KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırılmasında esneklik uygulanmasına devam edilmesi önerisini oybirliğiyle kabul etti"