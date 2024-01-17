Apara Piyasalar Petrol fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü aşağı kırdı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 16:56

Petrol fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü aşağı kırdı

Petrol fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü aşağı kırdı

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin'in 30 yılın en kötü büyüme performansını göstermesinin talebi düşüreceği endişesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattı. Bununla beraber Brent petrol varil fiyatı 76,86 dolara kadar çekildi.

Çin'deki makroekonomik verilerin kötü gelmesi petrol fiyatları üzerinde talep endişesi yarattı. Bununla beraber brent petrol yönünü aşağı kırdı.

KÜRESEL PİYASALARDA HİSSE SENETLERİ VE PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yatırımcıların Çin'deki zayıf büyüme verilerine ve İngiltere'deki enflasyondaki beklenmedik yükselişe tepki vermesiyle küresel piyasalarda hisse senetleri ve petrol fiyatları düşüşe geçti.

AFP'de yer alan habere göre, dünyanın ABD'den sonra ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisi, son 30 yılın en kötü büyüme performanslarından birini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, gayri safi yurt içi hasılanın beklentiler doğrultusunda yüzde 5,2 oranında arttığını söyledi.

İngiltere'de de yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 4,0'a yükseldiğini gösteren resmi veriler, piyasa tahminlerini yanılttı.

Bu gelişmeler ışığında brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 76,86 dolara geriledi. Batı Texas petrolü ise 2,1 düşüşle varil başına 70,92 dolardan işlem görüyor.

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Petrol fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü aşağı kırdı
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