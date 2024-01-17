LNG tankeri Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotasını kullanmayı bırakıyor

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Katar kontrolündeki iki boş gemi son bir gün içinde Akdeniz'deki Süveyş Kanalı'nın kuzey girişinden uzaklaştı. Kanala gitmekte olan üçüncü bir Katar gemisi de Fas açıklarında rotasını tersine çevirdi. Tankerler muhtemelen Afrika çevresindeki daha uzun rota üzerinden Basra Körfezi ülkesine yönelecek.

Katar, LNG ticareti için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın en büyük kullanıcısı.

Rusya ve ABD de dahil olmak üzere diğer tedarikçiler de Kızıldeniz'i kullanmayı bıraktı ve gemi takip verileri şu anda bölgeye giden herhangi bir gemi göstermiyor.

Daha uzun LNG yolculukları tankerleri bağlayacak ve navlun maliyetlerini artıracak olsa da, yüksek stoklar ve buradaki bastırılmış endüstriyel talep göz önüne alındığında Avrupa'da kıtlığa yol açması beklenmiyor. ICIS'e göre süper soğutulmuş yakıtın Katar'dan İngiltere'ye Güney Afrika üzerinden taşınması 27 gün sürüyor. Süveyş Kanalı üzerinden geçildiğinde bu süre 18 gün.