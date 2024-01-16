Davos etki etti: Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri yükseldi

Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan ECB Yönetim Konseyi üyelerinden gelen mesajlar sonrası yükseldi.

ECB politika yapıcıları yaptıkları açıklamalar ile yatırımcılar erken ve agresif indirimlere bahse girse bile, faiz hamlelerinin zamanlaması üzerindeki belirsizlik bulutunu sürdürdü.

Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin bir sonraki hamlesinin sürprizler dışında 2024 yılında bir faiz indirimi olacağını söyledi. Merkez bankasının sabırlı olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Nomura'nın Avrupa ekonomisti Andrzej Szczepaniak, Dünya Ekonomik Forumu toplantısındaki açıklamalara atıfta bulunarak, "Davos'tan çıkan bir mesaj, ECB politika yapıcılarının faizleri düşürmeden önce enflasyon baskılarının artık boru hattında olmadığından emin olmak istedikleri yönünde" dedi. Szczepaniak ECB'nin ilk hamlesini Haziran ayında yapacağını düşünüyor.

"Bu gerçekleştiğinde, faiz oranlarını insanların düşündüğünden daha agresif bir şekilde düşürebilirler," diye ekleyen Szczepaniak, mevcut kısıtlayıcı politika seviyesinden nötr seviyeye geçmek için ECB'nin 100 baz puandan fazla indirime ihtiyacı olacağını savundu.

Euro bölgesinin gösterge tahvili olan Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi bir bp artışla %2,21 oldu.

İtalyan devlet tahvilleri, 10 yıllık getirinin 3 baz puan artışla %3,81'e yükseldi.