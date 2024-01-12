Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi 34 yılın zirvesindeki yukarı hareketini devam ettiriyor

Nikkei 35422,95 puana kadar yükselişin ardından ilk seansı %1,06 artışla 35.422,95 seviyesinden tamamladı. Endeks, haftalık bazda %6,13 oranında yükseldi.

Nikkei volatilitesi son iki günde yükselerek BOJ'un beklenmedik bir şekilde tahvil getirilerinin daha fazla yükselmesine izin verecek şekilde politika değişikliğine gittiği 31 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Nomura Securities stratejisti Maki Sawada, "Bu rallinin en dik kısmında herhangi bir anda bir geri çekilme görmek olağandışı olmaz" dedi ve Nikkei'nin Cuma günkü açılışta düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Sawada, "Ayrıca hafta sonuna giriyoruz, bu nedenle kısa vadeli kar alımları için uygun bir ortam var" diye konuştu.

Daiwa Securities stratejisti Shinji Abe, "Yabancı yatırımcılar Japon piyasasının diğer piyasalardan nispeten daha iyi olduğunu düşünüyor: ABD piyasaları kadar geniş değil ve ekonomi Avrupa veya Çin'den daha iyi. Mevcut güçlü momentum göz önüne alındığında, Nikkei yakın vadede 36.000'in üzerine çıkabilir, hatta 37.000'e yaklaşabilir" değerlendirmesini yaptı.