JP Morgan’ın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan Dolar/TL öngörüsünü revize etti. Aralarında Saad Sıddiqui ve Fatih Akçelik'in de olduğu stratejistler yayımladıkları raporda "Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı" dedi.

Rapora göre, Belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamalar cesaret verici. Ancak bu ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair devam eden kanıtlara ihtiyacı olacak.

"TL MAKUL GETİRİ İMKANI SUNUYOR"

"Lirada son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor" denilen raporda, "Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkanı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.