ABD enflasyon verisine altın fiyatları ne tepki verdi?

Altın gram fiyatı hafta boyunca yükselişini sınırladı. Bu kapsamda altın fiyatlarındaki seyrin merak edilmesiyle yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. Piyasalarda tüm gözler emtia piyasasına yön verecek olan ABD enflasyon verisindeydi. İşte altın yorumları ile beraber piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 0,2 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

ALTIN FİYATLARI NE TEPKİ VERDİ?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine sınırlı yükselişle tepki verdi. Altın ons fiyatı gün içi en düşük 2032 doları en yüksek ise 2041 doları gördü.

Ons yönlü dalgalanmasını sürdüren gram altın TL fiyatı ise gün içi en yüksek 1970 TL en düşük ise 1939 TL'yi gördü.

"ONS ALTIN İÇİN HEDEFİMİZ 2350 DOLAR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için beklentisini paylaştı.

Uzman isimin açıklamaları ise şöyle:

"Merkez bankalarının faiz indirme olasılığı güçlü. Bu beklentimi 2023 yılının son çeyreğinden itibaren koruyorum. Piyasaların genel kanısı da bu yönde. Aslında olması gereken de bu yönde. Ons altın için hedefimiz 2350 dolar. Bu beklentimi hala koruyorum.Onsta 2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra kademeli olarak 2150, 2200 ve 2350 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ilk çeyreğinde gram altında takip ettiğimiz seviye 2150-2200 lira seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek."

"ABD ENFLASYONU BÜTÜN EMTİA FİYATLARINI ETKİLEYECEK"

Profesör Doktor Abdülkadir Develi, altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzman isimin konuşması ise şöyle:

"ABD enflasyonu çok önemli bir konu. Bütün emtia fiyatlarını etkileyecek bir konu. Aynı zamanda dünyadaki borsaları etkileyecek.

"FED'İN İLETİŞİM DİLİNİ ETKİLEYECEK"

Çünkü buradaki enflasyon ile ilgili atılan adımların sonuçların net olarak ABD'de ortaya çıkması Fed'in şahin görünümünü daha güvercin hale getirecektir. Fed'in faiz indirimi ile ilgili söylemlerini daha net bir şekilde ortaya koyacağı bir süreç yaşanacaktır. Dolayısıyla ABD'deki enflasyon oranı aynı zamanda da Fed'in iletişim dilini direkt olarak etileyecektir. Tabi enflasyonda bir azalış durumu söz konusu. Önümüzdeki yıl da belki yüzdelik hedeflerin biraz üstünde olabilir.

"FAİZ İNDİRİMİ MESAJINI DAHA VURGULU SÖYLERSE ALTIN FİYATLARI ARTAR"

Enflasyon bir ara düşmemek için direnç göstermişti. Fakat geçtiğimiz aylarda bu direç kırıldı. Artık yüzde 3 bandında bir yıllık enflasyondan bahsedebiliriz. Enflasyonun beklenen düzeyde gerçekleşmesi Fed'in iletişim dilini nasıl etkiler? Eğer bu noktada Fed, faiz indirimi mesajını biraz daha vurgulu söylerse değerli metallerin talebinin artacağı anlamına gelecektir. Çünkü yüksek politika faizi olduğu zamanlarda altına talep azalır.

"ALTIN ZATEN YÜKSEK SEVİYEDE"

Dolayısıyla altın için iyi haber. Fakat şunu da söylemek istiyorum altın şu anda zaten yüksek. İsrail'in Hamas'a yönelik saldırısı ile ticareti engelleyen jeopolitik riskler oluştu. Bu riskler altına pozitif olarak etkiliyor. Dolayısıyla ons altın fiyatı yükseldi. Bir yandan da politika faizlerin düşecek olması altını destekliyor. Enflasyon rakamı 31 Ocak'taki Fed'in iletişim dilini etkileyecek. Dolayısıyla faizde düşüş hızlı bir şekilde söyleme dönüşürse altın fiyatlarını destekleyecek bir unsurdur."