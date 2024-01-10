SEC X sosyal medya hesabının geçici süre ile ele geçirilmesini soruşturuyor

ABD menkul kıymetler düzenleyicisi SEC, spot bitcoin ETF'lerini henüz onaylamadığını söyledi. Açıklamada, SEC'in eskiden Twitter olarak bilinen X platformundaki hesabının Doğu saatiyle öğleden sonra 4'ten sonra bilinmeyen bir tarafça kısa süreliğine ele geçirildiği ancak "yetkisiz erişimin sonlandırıldığını" belirtildi.

SEC, hack olayını ve "ilgili davranışları" soruşturmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

X'in iş operasyonları başkanı Joe Benarroch yaptığı açıklamada SEC'in hesabının güvende olduğunu ve şirketin hesabın ele geçirilmesinin "temel nedenini" araştırdığını söyledi.

İzinsiz paylaşımda SEC'in tüm kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında bitcoin ETF'leri için onay verdiği belirtiliyor ve SEC Başkanı Gary Gensler'den alıntı yapıldığı iddia edilen bir resim yer alıyordu. Reuters ve SEC'in hesabını izleyen diğer haber medyası tarafından alınan gönderinin ardından bitcoin fiyatı yükseldi.

Paylaşım, SEC'in Çarşamba günü kripto endüstrisi için potansiyel bir dönüm noktası olan bitcoin fiyatını takip eden bir grup ETF'yi nihayet onaylaması beklenirken geldi. İzinsiz gönderi sektörü şaşırttı ve içeridekiler bunun doğru olup olmadığını ve SEC'in neden önce sosyal medyada bir şey yayınlayacağını öğrenmek için çabaladı.

SEC'e başvuru yapmış Bitcoin ETF ihraççılarının yöneticilernden biri, SEC'in hack olayının bir sonucu olarak spot bitcoin ETF'leri için onayı geciktirebileceğinden veya geri çekebileceğinden "endişe duyduğunu" söyledi.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki ihraççı, hack olayının spot bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına ilişkin zaman çizelgesini etkileyip etkilemeyeceğinin hemen belli olmadığını söyledi.

SEC'in bugün Ark Investments ve 21Shares'in ortak teklifi hakkında bir karar vermesi bekleniyordu.