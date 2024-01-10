Petrolde Kızıldeniz etkisi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık güçlerinin Salı günü Yemen'deki Husiler tarafından Güney Kızıldeniz'e uluslararası nakliye hatlarına doğru ateşlenen 21 insansız hava aracı ve füzeyi düşürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmediğini belirtirken, bunun 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26'ncı Husi saldırısı olduğunu da sözlerine ekledi.

CNBC'nin kimliğini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre saldırıların gerçekleştiği bölgede yaklaşık 50 ticari gemi bulunuyordu

ABD Merkez Komutanlığı 18 insansız hava aracı, iki gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzenin ABD ve İngiliz güçleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.