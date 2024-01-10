Apara Piyasalar Boeing teslimat hedefini tutturdu
Giriş Tarihi: 10.1.2024 08:56 Son Güncelleme: 10.1.2024 08:56

Boeing teslimat hedefini tutturdu

Boeing teslimat hedefini tutturdu

Boeing, 2023 yılında teslimat hedeflerini tutturdu ve güçlü hava yolculuğu, uçak talebini yansıtarak 2023'te net siparişlerde %70'lik bir artış kaydetti. Ancak, Avrupalı rakibi Airbus beşinci yıl üst üste en büyük uçak üreticisi olmaya devam etti.

ABD'li uçak üreticisi 2023'te 528 uçak teslim etti ve iptallere izin verdikten sonra 1.314 net yeni sipariş aldı. 2022'de 480 teslimat ve 774 net yeni sipariş gerçekleşmişti.

Geçen yıl 396 dar gövdeli 737 jeti teslim ederek en az 375 tek koridorlu uçak hedefini tutturdu ancak 400 ila 450 jetlik ilk hedefinin gerisinde kaldı.

Hedef, gövde tedarikçisi Spirit AeroSystems'in bir üretim hatası nedeniyle uçakları denetlemek zorunda kalması ve teslimatları yavaşlatmasının ardından Ekim ayında düşürülmüştü.

Boeing 2023 yılında 73 adet 787 Dreamliner teslim ederek 70 ila 80 uçak hedefine ulaştı.

Kaynaklar, Boeing'in sipariş ve teslimatlarının, brüt ve net siparişlerde sektör rekoru kıran ve 2023'te 720 uçak teslimatı hedefini 735 teslimatla aşan Avrupalı rakibi Airbus tarafından gölgede bırakılacağını söyledi.

Airbus'ın sadece Ocak-Kasım rakamları baz alındığında, Avrupalı uçak üreticisi beşinci yılda da zirvede yer aldı.

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Boeing teslimat hedefini tutturdu
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