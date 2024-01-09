Apara Piyasalar Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor
Giriş Tarihi: 9.1.2024 08:51 Son Güncelleme: 9.1.2024 08:52

Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor

Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada, 2023'ün dördüncü çeyreğinde faaliyet kârında %35'lik bir düşüş beklediğini ve yarı iletken fiyatlarındaki toparlanmanın şirketin en büyük kar getiren segmentindeki kayıpları muhtemelen daralttığı için beklentileri büyük bir farkla kaçırdığını söyledi.

Samsung, Ekim-Aralık çeyreğinde faaliyet karının 2,8 trilyon Güney Kore wonu (2,13 milyar $) olacağını ve bu rakamın firmanın 4,31 trilyon won faaliyet karı elde ettiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %35 düşüş gösterdiğini açıkladı. Faaliyet kârı bir önceki çeyrekte 2,43 trilyon won olarak gerçekleşmişti.

Kâr beklentisi, LSEG'in 3,7 trilyon wonluk tahmininin çok gerisinde kaldı.

Firmanın ön kazanç açıklamasında, dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 düşerek 67 trilyon won'a gerilediği belirtildi.

Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan dinamik rastgele erişimli bellek yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.

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Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor
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