Samsung faaliyet karında düşüş bekliyor

Samsung, Ekim-Aralık çeyreğinde faaliyet karının 2,8 trilyon Güney Kore wonu (2,13 milyar $) olacağını ve bu rakamın firmanın 4,31 trilyon won faaliyet karı elde ettiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %35 düşüş gösterdiğini açıkladı. Faaliyet kârı bir önceki çeyrekte 2,43 trilyon won olarak gerçekleşmişti.



Kâr beklentisi, LSEG'in 3,7 trilyon wonluk tahmininin çok gerisinde kaldı.

Firmanın ön kazanç açıklamasında, dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 düşerek 67 trilyon won'a gerilediği belirtildi.



Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan dinamik rastgele erişimli bellek yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.