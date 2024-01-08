Fed beklentisi ons altını geriletti

Ons altın bu sabah 2035 dolara doğru geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,37 düşüşle 2036,38 dolardan işlem görüyor.

Capital.com'dan Kyla Rodda yaptığı değerlendirmede, "Bence güçlü istihdam verilerinin bir miktar devamını görüyoruz. Her şey bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azalmasına bağlı" dedi.

Dolar endeksi bu sabah yüzde 0,1 artışla 102,518 seviyesinde.

Analistler ons altın için bugün destek noktası olarak 2035-2028 dolar aralığını işaret ediyorlar. Buranın üzerinde kalınması halinde yeniden 2052 dolar seviyesinin hedeflenebileceğği belirtiliyor. Desteğin kırılması halinde ise 2017 dolara doğru geri çekilme bekleniyor.