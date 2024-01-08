Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kayıpla 475 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.605 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.665 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.421 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.156 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.406 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0940'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirtti.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Avrupa borsalarında da bölge genelinde açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ECB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de dile getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da, kasım fabrika siparişleri yüzde 0,3 ile beklentilerin altında arttı. Ülkede kasım ayına ilişkin ihracat yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.