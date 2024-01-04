ABD’de girişim sermayesi yatırımları son yılların en düşük seviyesinde

ABD'de girişim sermayesi yatırımları 2023'te 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyeye inerek son 12 ayda yatırımcılar yapay zeka girişimlerine para akıtırken, sektörün geri kalanı iflas etti.

Araştırma firması PitchBook tarafından açıklanan ilk verilere göre, risk sermayedarları 2023 yılında ABD'de yaklaşık 15.000 anlaşma üzerinden 170,6 milyar dolar yatırım yaptı. Bu anlaşma değeri 2022 yılına kıyasla yaklaşık %30 oranında azaldı.

Risk sermayesi sektörü de geçen yıl küresel olarak geriledi. Dünya genelinde yatırımcılar startup'lara 345,7 milyar dolar yatırdı; bu rakam geçen yıla kıyasla %35'lik bir düşüşe işaret ediyor ve 2017'den bu yana yapılan en düşük harcama.