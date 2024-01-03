Altın gram fiyatı 2000 TL’ye yerleşti!

Altın gram fiyatı üst üste kırdığı rekorlar sonrası Kapalıçarşı'da 2.000 TL seviyesine yerleşti. Altın piyasası Fed odaklı hareketlerini sürdürmesiyle ons yükselişini güçlendirdi. Bu kapsamda altın fiyatları 2024'e rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek başladı. Peki yıl boyunca altın seyri nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları 2024 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2024 YILI TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

İslam Memiş'in altın yorumlarında öne çıkanlar şöyle:

"Yılın ilk çeyreğinde 2200 lira seviyesi, yılın ortasında 2500- 2700 TL seviyesi, yılın zirvesi olarak da 3000 TL'yi görecek gibiyiz. Bir yandan dolar ve ons yükselecek.

"ELİNDE ALTIN OLANLAR ACELE ETMEMELİ"

Elinde altın bulunduranlar acil karar vermemeliler. Jeopolitik gelişmeler de altını yükseltiyor.

"ALTIN GRAM DİP FİYATI 2000 TL OLACAK"

Yıl içinde düğün planlayanlar bu rakamları bir alım fırsatı olarak görmeliler. Gram altın dip fiyatı 2000 TL olacak."