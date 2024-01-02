Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı

Çin hisse senetleri yeni yılın ilk işlem seansında düşerek üç seanslık yükseliy serisini sonlandırdılar.

CSI 300 Endeksi bu sabah yüzde 1,09 ve Şanghay Bileşik Endeksi %0,21 değer kaybettiler.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1,5 ve Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi yüzde 1,6 düştü.

Caixin PMI'nın Çin'in fabrika faaliyetlerinin Aralık ayında üretim ve yeni siparişlerdeki daha güçlü artışlar nedeniyle daha hızlı bir şekilde genişlediğini, ancak 2024 için iş güveninin durgun kaldığını göstermesi hisse senedi piyasalarına olumlu bir yansıma göstermedi.