Avrupa borsalarında 2021’den beri en iyi yıllık performans

Avrupa Borsaları 2023'te 2021'den beri en iyi yıllık performansı kaydetti.

Gösterge endeks Stoxx 600 yılın son işlem gününde yüzde 0,2 yükseldi. Böylece endeks yılın tamamında yüzde 12,6'lık artış kaydetti.

En iyi performans yüzde 30'a yakın artışla İtalya borsasında görüldü. Almanya'da DAX endeksi ülkedeki karmaşık ekonomik görünüme rağmen bu yıl yüzde 20'ye yakın yükselirken Fransız CAC 40 endeksi yüzde 16,4, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,64 yükseldi.

Merkez Bankalarının 2024'te faiz indireceğine dair beklentilerle son 2 ayda tahvil faizleri düşerken küresel piyasalarda ralliler yaşandı.

Sektörel bazda bakıldığında perakende, teknoloji ve inşaat en iyi performansı kaydetti.

Stratejistlerin Avrupa borsalarında 2024'e ilişkin farklı görüşleri var. Goldman Sachs ve Citigroup Stoxx 600'ün gelecek yıl sonunda rekor yüksek seviyeye çıkmasını beklerken Bank of America stratejistleri 2024 yılı ortasında şu anki pozitif faktörlerin ortadan kalkmasıyla yüzde 18, Societe Generale yıl sonunda yaklaşık yüzde 6'lık düşüş bekliyor.

Gama Asset Management Küresel Portföy Yöneticisi Rajeev De Mello düşen politika faizleri, enerji fiyatları ve Çin büyümesinin istikrar kazanmasıyla Avrupa borsalarının daha da yükselebileceğini belirtti.