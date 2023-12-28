Wall Street tarihi zirveye doğru hareketini sürdürüyor

S&P 500 günü yüzde 0,14 artışla, 3 Ocak 2022'de ulaştığı 4.796,56'lık rekor kapanış seviyesinin %0,3 altında, 4781,58 puandan tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,30 artışla 37656,52 puana çıkarak yeni bir rekor kapanış seviyesine ulaştı.

Nasdaq Bileşik Endeksi de günü yüzde 0,16 artışle 15099,18 puandan tamamladı.

Son 1 yıda Dow Jones Sanayi yüzde 14,54, S&P 500 yüzde 26,39 ve Nasdaq yüzde 45,84 yükseydi.

Horizon Yatırım Hizmetleri CEO'su Chuck Carlson, "Çok az katalizör ve minimum ticaret faaliyeti olduğunda trendlerin devam ettiğini görme eğiliminde olursunuz. Yılın bitmesine üç gün kaldı. Bu da üç günlük vergi hasadı, üç günlük portföy vitrin süslemesi anlamına geliyor. İşlem hacmi eksikliği nedeniyle bu tür şeyler büyüyebilir" dedi.

Yeni bir rekor kapanışa ulaşılması, Ekim 2022'de ayı piyasası kapanış dip seviyesine ulaşan endeksin boğa piyasasına girdiğini teyit edecektir.

Carlson, "Bu tür kilometre taşları önemlidir çünkü kararsız kalan yatırımcılar için hareketlilik yaratabilirler" değerlendirmesini yaptı.