Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Aralık ile biten haftada 193 milyar 149 milyon 191 bin lira artışla 15 trilyon 67 milyar 433 milyon 752 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,62 yükselişle 8 trilyon 667 milyar 256 milyon 400 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 artarak 5 trilyon 790 milyar 751 milyon 341 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 169 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 205 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 22 Aralık itibarıyla 408 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,18 artarak 1 trilyon 412 milyar 101 milyon 782 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,16 yükselişle 1 trilyon 246 milyar 587 milyon 819 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,89 artışla 1 trilyon 461 milyar 129 milyon 411 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 395 milyar 628 milyon 194 bin lirası konut, 70 milyar 905 milyon 638 bin lirası taşıt ve 945 milyar 567 milyon 950 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Aralık ile biten haftada 103 milyar 597 milyon 387 bin lira artarak 11 trilyon 48 milyar 70 milyon 26 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,27 artış kaydetti.