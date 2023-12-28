API petrol stoklarında artış sürüyor

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 22 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 939 bin varil artışın ardından 1 milyon 837 bin varil daha arttı.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varilin üzerinde net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 800 bin varil arttığını gösterdi. Stoklar böylece 353,3 milyon varile ulaştı. Böylece Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana 6 milyon varilin üzerinde yükseldi.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 669 bin varil artışın ardından 482 bin varil geriledi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 738 bin varil artışa 272 bin varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 853 bin varil artışın ardından 1 milyon 568 bin varil daha yukarı geldi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 2,9 milyon varil artan petrol stoklarının, 22 Aralık ile sona eren haftada 2,4 milyon varil azalacağını tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,7 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,4 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.